Xilam chahuté après les annonces

Xilam chahuté après les annonces









Crédit photo © Xilam

(Boursier.com) — Xilam retombe de 10,3% à 42,55 euros ce matin dans un volume fourni, après l'annonce des chiffres annuels d'activité et celle du plan à quatre ans, qui semblent laisser les opérateurs circonspects. Le groupe a réalisé pourtant un exercice 2019 qualifié d'"historique". Il se caractérise par une percée aux États-Unis et par le succès de certains de ses programmes qui modifient très favorablement son positionnement sur le marché.

"Le changement de paradigme de ce dernier vers la diffusion toujours plus globale et simultanée de contenus premium s'accélère. Les géants internationaux de la diffusion, notamment les plateformes de streaming américaines, intensifient leurs investissements en privilégiant les producteurs susceptibles de répondre à cette demande en contenu de grande qualité. Cette compétition entre les grands donneurs d'ordres entraîne une forte appréciation du prix d'acquisition et l'élévation des préventes. Au regard de ces évolutions, de son expertise et de sa notoriété, Xilam bénéficie d'un positionnement unique pour tirer profit de ce nouveau paradigme", se félicite le groupe.

Les produits d'exploitation 2019 augmentent de 10% (33,2 ME vs. 30,3 ME en 2018). Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2019 progresse de 7% à 30 ME avec une forte contribution des nouvelles productions (+33% à 15,6 ME), tirées par la hausse du volume et des prix de livraison ainsi que par la hausse des autres produits et subventions (+19% à 7,7 ME). L'impact de la dynamique des nouvelles productions sur la croissance globale est atténué par la moindre performance du chiffre d'affaires catalogue (-31% à 6,8 ME). L'international représente 73% des ventes (hors subventions - vs. 61% en 2018). Les ventes aux plateformes de streaming représentent plus de 43% du total des ventes (vs. 32% en 2018).

Les revenus issus des nouvelles productions augmentent de +33% (15,6 vs. 11,7 ME en 2018), conséquence de la poursuite de la progression des prix à la demi-heure (+14%, 302 KE en moyenne en 2019 vs. 264 KE en 2018) et de la hausse du nombre de demi-heures livrées (77 vs. 69 fin 2018), avec notamment Mr Magoo, Coach me if you can, Zig & Sharko 3, Moka, Les contes de Lupin, J'ai perdu mon corps et Chip 'n' Dale.

L'augmentation du chiffre d'affaires des préventes (premier cycle d'exploitation des programmes) est soutenue par la contribution croissante des plateformes de streaming (dont Netflix, Disney+ et CBS).

Le chiffre d'affaires catalogue sur 2019 (-31%, 6,8 ME) a été impacté par la combinaison de deux facteurs distincts, à savoir le décalage sur 2020 de la signature du renouvellement de quelques propriétés parmi les plus importantes du catalogue de Xilam, et l'effet indirect de l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec les plateformes de streaming. En acquérant des droits mondiaux, ces dernières renchérissent le niveau des préventes mais réduisent mécaniquement les droits restants disponibles lors du premier cycle d'exploitation. Cela a pour effet de reporter d'autant la montée en puissance du catalogue.

Xilam dit rester confiant sur le potentiel à moyen et long terme de son catalogue, qui s'enrichit et se diversifie toujours plus chaque année grâce à l'augmentation des nouvelles productions. Il devrait par ailleurs bénéficier de l'impact en 2021 de la réforme SMA qui contraint les plateformes à diffuser au moins 30% de contenus d'origine européenne.

Les revenus d'exploitation sur YouTube poursuivent leur progression (+17% vs 2018). Afin de garantir un meilleur contrôle et d'optimiser ses revenus sur le long terme, Xilam a poursuivi le développement de ses chaînes officielles (au détriment des chaînes UGC non-propriétaires), qui représentent désormais près de la totalité de son audience. 2019 a également marqué la poursuite de sa stratégie de développement international, en particulier en Asie et en Amérique du Sud, après la montée en puissance des US en 2018.

Les revenus issus des autres produits opérationnels courants augmentent significativement de 34% (3,1 ME vs. 2,4 ME en 2018) principalement du fait de l'augmentation du crédit d'impôt audiovisuel porté par la part importante de la production réalisée en France.

Xilam Animation dévoile par ailleurs ses objectifs financiers de moyen terme. Compte tenu de la diversité des modèles de production en cours de développement, le groupe communiquera désormais ses guidances en revenus et non plus en volume de livraison annuel. Et afin de mieux expliciter les déterminants du modèle économique propre à son industrie et de mesurer la performance du Groupe, Xilam projette désormais ses objectifs de revenus sur des cycles de 2 ans.

Xilam vise ainsi des revenus cumulés de 78 ME sur les exercices 2020-2021 et de 110 ME sur les exercices 2022-2023. Ces objectifs permettront de lisser les éléments de saisonnalité et de cut-off en correspondance avec le cycle naturel de production (environ 2 ans) et d'exploitation du catalogue (3-4 ans). Ils s'appuient sur un carnet de commande en plein essor dont la progression est directement corrélée à la puissante dynamique du marché du streaming et au positionnement unique de Xilam. Ces objectifs incluent le crédit d'impôt audiovisuel et sont calculés à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration actée de Cube Creative.

Xilam a réalisé une croissance annuelle moyenne de 28% depuis 2015 et entend poursuivre sa forte dynamique de croissance. Pour atteindre ces objectifs, Xilam a adopté une feuille de route stratégique claire autour de quatre piliers de croissance, qui a déjà commencé à porter ses fruits : croissance de l'activité historique de production d'animations pour enfants, élargissement des productions à destination d'un public adulte à fort potentiel, développement des prestations non-propriétaires et développement des activités B to C.