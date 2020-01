Xilam : Caterina Gonnelli devient Directrice éditoriale

(Boursier.com) — Xilam Animation a nommé Caterina Gonnelli, anciennement Directrice des acquisitions et coproductions pour Disney Channels EMEA (chaînes du groupe Disney en Europe, Afrique et Moyen-Orient), au poste de Directrice éditoriale avec pour mission "de piloter la forte croissance de son portefeuille de projets". Dès son arrivée, le 13 janvier 2020, elle partagera ainsi avec Jean Brune la supervision de l'ensemble des aspects éditoriaux des contenus Xilam en cohérence avec les besoins du marché. Son expertise sur un marché mondial de l'animation pour enfants en pleine transformation aidera Xilam à renforcer son empreinte auprès de l'ensemble des chaînes de télévision et des plateformes numériques dans le monde entier. Elle sera rattachée au siège parisien de Xilam et reportera directement à son PDG, Marc du Pontavice.

Caterina Gonnelli évoluait depuis 2012 au sein de The Walt Disney Company, où elle pilota les acquisitions et coproductions sur le marché français, avant d'étendre ses fonctions aux préachats et coproductions dans la zone EMEA pour Disney Channel, Disney XD et Disney Junior, identifiant et négociant les contenus développés par des producteurs tiers. Avant son expérience chez Disney, elle a occupé de multiples fonctions dont notamment Directrice de développement ou Productrice exécutive dans différentes sociétés de production françaises indépendantes.