Xilam : carnage boursier après le gros warning

(Boursier.com) — Dans d'énormes volumes, Xilam s'effondre de 57,5% à 4,55 euros, à son tour délaissé après un gros avertissement sur ses résultats 2024 et la suspension de ses objectifs de moyen terme. La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation explique que dans un contexte de modèle économique sous pression, les plateformes américaines de streaming freinent sensiblement leurs investissements dans la production de programmes à destination des enfants. Elles privilégient maintenant des investissements moins nombreux, et plutôt orientés autour de marques américaines de notoriété mondiale.

Cette évolution conjoncturelle affectant l'un des moteurs de la croissance de Xilam, le Groupe anticipe désormais pour 2024 un chiffre d'affaires en baisse sensible. L'objectif d'atteindre un 'Total produits d'exploitation' de 80 millions d'euros à horizon 2026 est suspendu. Cet évènement n'aura cependant pas d'incidence sur les performances attendues de l'exercice 2023, ni sur l'activité catalogue qui demeure très dynamique, a précisé le groupe, qui met en place un plan de réduction de ses coûts afin de conserver une rentabilité positive en 2024 tout en maintenant ses capacités de création et de production pour poursuivre son développement.

Oddo BHF abaisse ses prévisions topline d'en moyenne 50% sur la période 2024-26 (2023 inchangé). Pour des produits d'exploitation attendus en recul de 30% en 2024, le broker intègre les efforts de restructuration anticipés par Xilam ce qui devrait permettre au groupe d'être proche de l'équilibre en 2024 et de maintenir un résultat net positif a posteriori même dans un scénario de croissance très dégradé en comparaison des anticipations initiales... Les raisons qui ont poussé ces deux plateformes à annuler ces deux séries sèment le doutent sur la trajectoire de croissance de Xilam à moyen terme considérant que le CA de nouvelles productions est aujourd'hui très dépendant des plateformes SVOD, et l'était d'autant plus dans les ambitions MT du groupe. Après update du DCF à la suite de la baisse drastique de ses prévisions ainsi qu'au relèvement de la prime de risque, l'objectif est coupé de 25 à 9 euros. L'analyste dégrade en conséquence sa recommandation à 'sous-performance'.