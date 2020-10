Xilam : BFT Investment Manager sur les 5% des parts

Xilam : BFT Investment Manager sur les 5% des parts









Crédit photo © Xilam

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 octobre 2020 par l'AMF, la société BFT Investment Manager - contrôlée par Amundi - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi individuellement en hausse, 1er octobre 2020, le seuil de 5% du capital de la société Xilam Animation, et détenir individuellement 247.500 actions Xilam représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 3,69% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. À cette occasion, la société anonyme Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient, au 1er octobre 2020, pour le compte desdits fonds, 319.547 actions Xilam représentant autant de droits de vote, soit 6,51% du capital et 4,77% des droits.