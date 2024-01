Xilam Animation : succès de la levée de fonds de 3,68 ME

(Boursier.com) — Xilam Animation annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 3.683.621,25 euros par l'émission de 982.299 actions nouvelles au prix unitaire de 3,75 euros.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital ont vocation à permettre à la société d'optimiser sa structure financière en rééquilibrant son bilan et, ainsi, à améliorer son ratio d'endettement dans un contexte de renchérissement du coût de la dette et de conditions d'octroi plus exigeantes.

A l'issue de la période de Placement, la demande de souscription s'est élevée à 1.067.608 actions soit 108,7% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante : 638.171 actions à titre irréductible ; 429.437 actions à titre réductible.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, seront servies en intégralité. Les souscriptions à titre réductible seront servies à hauteur de 344.128 actions. Le coefficient de réduction est de 0,179647990 et le barème de répartition des actions à titre réductible sera rendu public par un avis Euronext.

Le montant brut de l'opération s'élève à 3,68 ME et se traduit par la création de 982.299 actions nouvelles au prix unitaire de 3,75 euros, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 589.379,90 euros, divisé en 5.893.799 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Compartiment B à Paris des actions nouvelles sont prévus le 12 janvier 2024.

Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Xilam, déjà négociées sur Euronext Compartiment B sous le code ISIN FR0004034072 - mnémo XIL.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 16,7%.