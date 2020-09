Xilam Animation : solide malgré la crise sanitaire

Xilam Animation : solide malgré la crise sanitaire









Crédit photo © Xilam

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Xilam Animation réalise un total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe de 9,8 millions d'euros (+24%, dont +5,6% en organique), en croissance malgré le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire.

Après prise en compte des charges opérationnelles, le résultat opérationnel courant de Xilam atteint 1,51 ME au 30 juin (2,77 ME au 30 juin 2019). Le résultat opérationnel est de 1,33 ME (+2,5 ME au 30 juin 2019). Le résultat net ressort finalement à 734 kE (1,61 ME un an plus tôt).

A périmètre constant et hors Cube Creative, Xilam affiche un résultat opérationnel courant de 1,97 ME et un résultat net de 1,22 ME.

Situation financière saine et solide

Xilam disposait d'une trésorerie disponible de 12,2 ME au 30 juin 2020, particulièrement stable depuis le 1er semestre 2019, malgré les forts investissements en production intervenus depuis et le paiement d'une partie de l'acquisition de Cube Creative.

Au 30 juin 2020, l'endettement net financier s'élevait à 7,6 ME (7,2 ME à fin juin 2019). Les fonds propres atteignaient 56,2 ME.

Perspectives

Malgré quelques décalages de livraisons de 2020 sur 2021, Xilam confirme ses objectifs de revenus cumulés de 78 ME sur les exercices 2020-2021, et 110 ME sur les exercices 2022-2023. Ces objectifs s'entendent crédit d'impôt audiovisuel inclus et à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration de Cube Creative.

Xilam dispose en fin de 1er semestre d'un carnet de commande record avec près de 250 demi-heures en cours de fabrication et une douzaine de nouveaux programmes en développement. Enfin, pour rappel, la production française, et singulièrement Xilam, devrait largement bénéficier de la transposition en France dès 2021 de la directive européenne sur les services des médias audiovisuels. Avec un chiffre d'affaires des services de VOD par abonnement qui devrait dépasser 3 MdsE en 2025, ce segment sera un important commanditaire de nouveaux programmes, notamment en animation.