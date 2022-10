Xilam Animation signe de nouveaux contrats de diffusion pour Oggy Oggy

(Boursier.com) — Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, nommée aux Oscars, a conclu plusieurs nouveaux contrats de diffusion internationaux pour sa série préscolaire en en 3D Oggy Oggy (156 épisodes). Ces ventes font suite au succès de la série diffusée par Netflix depuis le mois d'Aout 2021.

Les nouveaux partenaires pour Oggy Oggy sont les chaînes Clan/RTVE (Espagne), RTS (Suisse francophone), Hop! (Israël), Sony YAY! (Inde), Daekyo TV (Corée du Sud) et E-Junior (EAU). Ces accords complètent ainsi le lancement programmé sur plusieurs chaînes linéaires majeures à travers l'Europe dès ce mois-ci, et notamment Milkshake!/Channel 5 (R-U), Toggolino/RTL Kids (Allemagne), Frisbee (Italie) et France Télévisions (France).

Côté merchandising, la première ligne de jouet Oggy Oggy issue du contrat de licence de type Master conclu avec Simba Dickie Group sera disponible dès cet automne dans les magasins de France, d'Allemagne et d'Italie. Elle se compose de peluches, de figurines, de jeux et de véhicules.

Xilam vient également de lancer un e-shop Oggy Oggy qui rassemble les produits Simba ainsi que différents objets exclusifs, notamment des vêtements, des puzzles et des coussins.

Accompagnée de sa mascotte qui participera à des showcases, la marque sera présente à Kidexpo, le plus grand événement dédié à la famille, qui aura lieu du 27 au 30 octobre prochain. La diffusion linéaire de la série et le déploiement du merchandising s'appuient sur une campagne marketing intensive qui comprend notamment des partenariats numériques ainsi qu'un engagement sur les réseaux sociaux avec des influenceurs.