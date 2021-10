Xilam Animation : signature du contrat Master Toy pour 'Ogy Ogy'

(Boursier.com) — Xilam Animation annonce une étape importante dans la mise en oeuvre de son plan stratégique "Scale 2023" avec la signature de la licence clé Master Toy qui lance la campagne merchandising de la série 'Oggy Oggy'.

Xilam a choisi sa série Oggy Oggy qui présente des facteurs très favorables pour porter la réussite de ce premier lancement de merchandising. Elle constitue le Spin-off de la série mondialement connue Oggy et les cafards et dispose déjà d'une base de notoriété puissante. Produite avec un budget de production de près de 18 millions d'euros, elle offre à la fois une qualité visuelle exceptionnelle et la mise en scène de valeurs éducatives importantes pour favoriser la prescription parentale. Elle a fait l'objet d'une commande initiale très importante de 156 épisodes dont le volume garantira une forte exposition sur les chaînes et les plateformes. La série Oggy Oggy bénéficie d'une diffusion mondiale en cours de déploiement : en août 2021, lancement mondial sur Netflix ; en janvier 2022, lancement d'une chaîne YouTube ; en septembre 2022, élargissement de l'audience avec le lancement de la série sur des chaînes Free TV leaders sur leurs marchés.

Ces déploiements sur une audience mondiale et multi-canal constitueront un socle très solide pour établir la notoriété de Oggy Oggy, gage de succès pour le lancement de la première ligne de jouets pour Noël 2022.

Royalties sur les ventes réalisées

Xilam a choisi la société Simba pour l'accompagner sur cette première opération de merchandising. Simba apporte son expérience réussie de lancement de jouets pour les préscolaires (notamment Masha et Michka ainsi que Sam le Pompier), son exigence de qualité dans la conception / fabrication des jouets proposés et sa capacité de distribution internationale. Simba est également la maison mère de plusieurs marques mondialement reconnues dans le secteur du jouet et notamment : Smoby, Majorette et Corolle.

Xilam a signé un contrat de type Master Toy licence aux termes duquel Simba versera des royalties à Xilam sur les ventes réalisées. Simba s'engage à produire une ligne complète de jouets (figurines, véhicules, accessoires, etc.) pour les 3-6 ans, conformément à la charte graphique établie par Xilam. Simba assurera la commercialisation et le marketing, en particulier, aux derniers trimestres 2022 et 2023, avec des campagnes publicitaires sur les principales chaînes Free TV.

Potentiel de création de valeur

Avec cette première opération de merchandising, Xilam anticipe un impact significatif et croissant sur ses revenus à partir de 2023 et une contribution simultanée à la rentabilité du groupe.

Le Master Toy licence est la première étape usuelle d'une campagne de merchandising plus globale. Elle envoie un puissant signal à toutes les autres catégories de licences (publishing, textile, etc.) qui bénéficieront notamment des campagnes publicitaires TV réalisées pour les jouets.

"Il est trop tôt pour quantifier précisément cette nouvelle source de revenus, du moins tant que la première ligne de jouets n'aura pas été lancée sur le marché. Cette nouvelle expertise BtoC apporte cependant un levier puissant compte tenu de la forte capacité créative du groupe. D'autres séries à fort potentiel de merchandising seront d'ailleurs lancées sur le marché dans un proche avenir", explique Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.