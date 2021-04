Xilam Animation : résiste à la crise

(Boursier.com) — Xilam recule de 1,3% à 46,85 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires et autres produits consolidés (hors crédit d'impôt audiovisuel) 2020 de 21,9 millions d'euros (18,8 ME hors contribution de Cube Creative), en ligne avec ses anticipations. Les nouvelles productions ont représenté 10,6 ME de chiffre d'affaires consolidé suite aux effets de "cut-off" et de décalages de livraisons consécutifs au contexte sanitaire. Le catalogue a réalisé une performance solide à 8,6 ME (+28%), en dépit du repli conjoncturel des revenus publicitaires sur les plateformes AVOD. Au global, le total des produits d'exploitation consolidés pour l'année 2020 ressortent à 24,7 ME.

Le résultat opérationnel s'est établi à 4,2 ME consolidés (3,5 ME hors contribution de Cube Creative). Ce recul par rapport à 2019 s'explique principalement par la baisse des revenus sur l'année.

Malgré le contexte de crise sanitaire, le taux de marge opérationnelle courante 2020 demeure à un niveau élevé à 20,2% du chiffre d'affaires en consolidé (18,6% hors Cube Creative), démontrant à nouveau la robustesse du modèle économique de Xilam. Le résultat net s'établit à 2,8 ME (2,1 ME hors contribution Cube Creative) contre 6,9ME en 2019 avec un taux de marge nette à 12,8% du chiffre d'affaires (22,8% en 2019).

Situation financière saine

Au 31 décembre 2020, l'endettement financier net s'élevait à 8,4 ME (3,5 ME à fin décembre 2019) et les fonds propres s'élèvent à 58,0 ME (55,3 ME). Dans le contexte sanitaire actuel, et en dépit des forts investissements du groupe dans ses nouvelles productions, l'endettement net de Xilam a relativement peu évolué (+0., ME vs juin 2020 et +2,6 ME vs décembre 2019 en neutralisant l'effet de l'entrée de Cube dans le périmètre) alors même que le modèle financier de l'entreprise présente un BFR structurellement positif, propre à son industrie.

Pour financer la forte croissance des volumes de production, Xilam annonce par ailleurs la signature, en mars 2021, d'une ligne de financement sous forme de crédit de production auprès de COFICINE, d'un montant significatif de 20 ME, dans des conditions extrêmement favorables en termes de coûts. Xilam aura la faculté d'utiliser les moyens mis à disposition, en fonction des besoins liés à son activité. Les remboursements se feront de manière auto-liquidative, comme propre à ce type de financement.

Cap sur 2021

L'exercice 2021 bénéficiera d'une part du décalage des livraisons 2020 (dont l'essentiel dès le premier semestre) et d'autre part par l'important volume de livraisons nouvelles consécutif à l'effort réalisé pour augmenter la capacité de production en réponse aux demandes croissantes des plateformes digitales (quatre séries en cours de production pour le compte des grandes plateformes, deux autres lancées courant 2021). Ce dynamisme sera complété par celui de Cube Creative dont les productions propriétaires les plus significatives commenceront à être livrées en 2021 (notamment Pfffirates et Tangranimo). Cette confiance dans le nouveau modèle et le potentiel de Cube Creative a conduit Xilam à porter sa participation au capital de sa filiale de 50,1% à 66,6% en février.

Xilam va poursuivre la valorisation de son catalogue par la déclinaison de ses marques fortes. Xilam continue par ailleurs sa conquête de nouveaux territoires. La dynamique amorcée avec les grandes plateformes de SVOD (Netflix et Disney+) sera renforcée d'une part par les effets de la réforme SMA qui doit entrer en vigueur avant la fin du premier semestre 2021 et d'autre part par l'arrivée progressive des autres plateformes (HBO Max, Paramount+, Peacock, etc.)

Xilam poursuit ses efforts pour accélérer son développement via de nouveaux gisements de croissance, notamment à travers le merchandising et la croissance externe.

Xilam bénéficie d'une forte visibilité sur ses revenus futurs grâce aux 250 demi-heures en cours de fabrication, lui permettant de réitérer ses objectifs dans le cadre de son plan Scale 2023, visant des revenus de 78 ME pour les années 2020/2021.

Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a ajusté sa cible marginalement de 53,1 à 52,2 euros avec un avis à 'acheter'.