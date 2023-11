Xilam Animation : remonte malgré une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Xilam Animation remonte de 6,7% à 4,65 euros en fin de matinée à Paris. A la suite du récent warning, TP ICAP Midcap revoit substantiellement ses estimations sur le dossier et relativise la visibilité sur le profil de croissance du groupe compte-tenu de l'importance des SVOD dans le mix. Le management anticipe désormais un chiffre d'affaires 2024 en baisse sensible et a renoncé à son plan 2026 suite à l'annulation simultanée de deux projets développés pour des plateformes américaines. Le broker dégrade le titre à 'conserver' et vise 4,5 euros. La reconstitution du carnet de commandes enverrait un signal positif, souligne le courtier.