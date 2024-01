Xilam Animation : Marc du Pontavice précise ses positions après la levée de fonds

(Boursier.com) — Suite à la levée de fonds qui vient d'être réalisée, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de franchissement de seuils suivantes, intervenus le 15 janvier.

D'une part, la société par actions simplifiée Xilam Group a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le seuil de 15% des droits de vote de la société Xilam Animation. Elle détient individuellement 688.092 actions Xilam Animation représentant 1.186.837 droits de vote, soit 11,67% du capital et 15,23% des droits de vote de la société.

D'autre part, la société par actions simplifiée MDP Audiovisuel a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le seuil de 30% du capital de la société Xilam Animation. Elle détient individuellement 1.819.881 actions Xilam Animation représentant 3.109.473 droits de vote, soit 30,88% du capital et 39,91% des droits de vote de la société.

A cette occasion, Marc du Pontavice n'a franchi directement et indirectement aucun seuil. Il détient, au 15 janvier, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés MDP Audiovisuel et Xilam Group qu'il contrôle, 2.507.974 actions Xilam Animation représentant 4.296.312 droits de vote, soit 42,55% du capital et 55,15% des droits de vote la société. Ces actions se répartissent comme suit...

- MDP Audiovisuel : 1.819.881 actions représentant 30,88% du capital et 39,91% des DDV

- Xilam Group SAS : 688.092 actions représentant 11,67% du capital et 15,23% des DDV

- Marc du Pontavice : 1 action

- Total Marc du Pontavice : 2.507.974 actions représentant 42,55% du capital et 55,15% des DDV.

Le financement de l'acquisition a été réalisé par Xilam Group sur ses fonds propres.