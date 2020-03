Xilam Animation : les succès commerciaux portent les résultats 2019

(Boursier.com) — Pour 2019, Xilam Animation réalise un chiffre d'affaires de 23,3 millions d'euros (18,22 ME au 31 décembre 2018). Le chiffre d'affaires catalogue est de à 6,75 ME. Le total des produits d'exploitation ressort en hausse de +10,5%, à 33,47 ME.

Sur son exercice 2019, Xilam Animation dégage un résultat opérationnel courant de 9,21 ME (+9,8%). Le résultat opérationnel ressort à 8,91 ME (7,18 ME en 2018), soit une hausse de +24,2%.

Le résultat net part du groupe est de 6,85 ME, en vive hausse de +32,9% (5,15 ME au 31 décembre 2018). Au regard du chiffre d'affaires, il représente une marge nette de 22,8% (18,5% à fin 2018).

Nous achevons une année 2019 riche en développement, en rayonnement et en succès commercial, notamment aux Etats-Unis auprès des principales plateformes de distribution globale. Une année qui a consacré la marque Xilam avec le succès du Film J'ai perdu mon corps, nommé aux Oscars et qui a gagné les plus grandes récompenses à Cannes et Annecy pour finir son parcours avec deux Césars (meilleure musique et meilleur film d'animation). Au-delà de ces réalisations, qui témoignent de la qualité des talents rassemblés chez Xilam, les résultats de l'année 2019 que nous présentons démontrent la résilience et la robustesse de notre modèle qui bénéficie de cycles longs et créateurs d'une valeur toujours plus grande , commente Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.

Situation financière saine et solide

Xilam disposait d'une trésorerie disponible de 20 ME au 31 décembre 2019 (2,3 ME au 31 décembre 2018), en forte hausse sous l'effet principalement du tirage des emprunts obligataires pour 12,1 ME (Euro PP), d'un effet de +2,2 ME d'augmentation de la dette auto-liquidative, mais aussi des bonnes performances de son activité. Dans un contexte de croissance, l'endettement net du groupe a été ramené à 3,5 ME (7,8 ME à fin décembre 2018), alors même que le modèle financier de l'entreprise présente un BFR structurellement positif, propre à son industrie.Les fonds propres s'élèvent à 55,3 ME (48,2 ME).

Objectifs et perspectives

Xilam a réalisé une croissance annuelle moyenne de 28% depuis 2015 et entend poursuivre sa forte dynamique de croissance. Xilam a annoncé de nouveaux objectifs de revenus cumulés sur des cycles de 2 ans pour mieux tenir compte de son positionnement et des nouveaux gisements de croissance : 78 ME sur les exercices 2020-2021 et 110 ME sur les exercices 2022-2023. Ces objectifs permettront de lisser les éléments de saisonnalité et de cut-off en correspondance avec le cycle naturel de production (environ 2 ans) et d'exploitation du catalogue (3-4 ans). Ils s'appuient sur un carnet de commande en plein essor dont la progression est directement corrélée à la puissante dynamique du marché du streaming et au positionnement unique de Xilam. Ces objectifs incluent le crédit d'impôt audiovisuel et sont calculés à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration actée de Cube Creative.

Depuis le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, Xilam a mis en oeuvre son plan de continuité d'activité, permettant aux équipes de travailler à distance. A ce jour, Xilam n'a pas identifié d'impact défavorable de l'épidémie sur ses activités de production et de vente et anticipe le rattrapage sur 2021 de tout décalage pris au cours de ces semaines de confinement. Dans le cas où le confinement venait à perdurer au-delà des attentes actuelles, la société ferait un nouveau point sur ses perspectives.