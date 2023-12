Xilam Animation lance une augmentation de capital de 3,68 ME

(Boursier.com) — Xilam Animation lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 3.683.621,25 millions d'euros, par l'émission de 982.299 Actions Nouvelles au prix unitaire de 3,75 euros, sans prime ou décote par rapport au cours de clôture du 12 décembre 2023 (3,75 euros) et présentant une décote de 12,83% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directeur Général (4,302 euros), avec une parité de 1 Action Nouvelle pour 5 Actions Existantes.

Après le remboursement d'un EuroPP de 15 ME en juillet 2023, l'endettement de la société est à ce jour principalement auto-liquidatif et donc adossé à des productions en cours. Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital ont vocation à permettre à la société d'optimiser sa structure financière en rééquilibrant son bilan et, ainsi, à améliorer son ratio d'endettement dans un contexte de renchérissement du coût de la dette et de conditions d'octroi plus exigeantes.

Marc du Pontavice, actionnaire direct et indirect par l'intermédiaire de MDP Audiovisuel (421.603.473 RCS Créteil) et de Xilam Group (539.985.788 RCS Créteil) a exprimé son intention de garantir l'Augmentation de Capital à hauteur de 75% de son montant envisagé, dans l'hypothèse où les autres actionnaires de la société ne souscriraient pas à l'Augmentation de Capital.

Avant l'opération, le capital social de Xilam est composé de 4.911.500 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

L'opération portera sur l'émission de 982.299 Actions Nouvelles au prix unitaire de 3,75 euros, à raison de 1 Action Nouvelle pour 5 actions existantes possédées (5 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle), soit un produit brut d'émission de 3.683.621,25 ME.

La souscription se déroulera du 21 décembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus, sur le marché Euronext Compartiment B à Paris. La cotation des DPS s'effectuera du 19 décembre 2023 au 5 janvier 2024 inclus.