Xilam Animation : forte progression des produits du catalogue au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe Xilam Animation s'établit à 16,5 millions d'euros au 30 juin 2022, en progression de +23% par rapport au 1er semestre 2021. Cette hausse résulte de la progression du chiffre d'affaires des nouvelles productions et développements, en hausse de 23% pour atteindre 9,7 ME. Surtout, les produits du catalogue progressent fortement, comme attendu, pour quasiment doubler à 4,9 ME. En revanche, le montant des subventions sur nouvelles productions est en recul de -37%, compte tenu du nombre important de séries produites pour compte de tiers sur le semestre.

Ce niveau de chiffre d'affaires est conforme à la saisonnalité historique de Xilam, qui affiche traditionnellement des revenus plus importants sur la 2e partie de l'année.

Ce 1er semestre confirme également la forte présence du groupe Xilam à l'international (74% des ventes) et sur les plateformes numériques (67% des ventes).

Dans un environnement en très forte croissance, porté par les investissements record des plateformes numériques, Xilam est en mesure de confirmer la guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 ME. Conformément au plan Ambition 2026, Xilam entend doubler ses revenus à environ 80 ME à cet horizon.