Xilam Animation : flash-back sur 2019

Crédit photo © Xilam

(Boursier.com) — La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, Xilam Animation, dresse le bilan d'une année 2019, remarquable pour son développement, et revient sur les différents accomplissements structurants réalisés. 2019 a été une année riche pour le développement et la reconnaissance internationale de Xilam Animation. Nous avons franchi d'importantes étapes et solidifié notre modèle économique. Dans un contexte de bataille du streaming avec des acteurs globaux pleinement conscients de la qualité qu'offrent nos animations, nous sommes plus que jamais confiants quant à nos perspectives pour les prochaines années , indique Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.

Forte croissance du carnet de commandes

Xilam a enregistré en 2019 une hausse spectaculaire de ses contrats signés à l'international pour une valeur totale de près de 27 millions d'euros. Ces engagements sur des commandes dont la livraison peut s'étaler sur plusieurs années atteignent des niveaux historiques pour le studio et garantissent un niveau de nouvelles productions très élevé. Xilam a terminé en 2019 la livraison de 3 séries d'animation et a initié la production et la livraison de 4 autres séries. Xilam dispose ainsi d'un puissant levier d'activité dans un marché en pleine transformation compte tenu de la croissance vertigineuse des investissements des majors américaines de la diffusion.

Une percée auprès de géants de la diffusion aux Etats-Unis

Xilam a élargi et pérennisé son empreinte auprès d'acteurs globaux incontournables. Xilam a annoncé en 2019 4 accords majeurs signés avec des géants américains de la diffusion : J'ai perdu mon corps avec Netflix (mai), Chip 'n'Dale avec Disney+ (juin), Oggy Oggy avec Netflix (octobre), et Mr Magoo avec Dreamworks (décembre). La qualité de ces signatures renforce la visibilité de Xilam à l'international et lui permet d'envisager sereinement les prochaines étapes de sa croissance.

Xilam fait l'évènement avec J'ai perdu mon corps

Ce film réalisé par Jérémy Clapin a reçu un accueil extraordinaire et rencontré un grand succès critique et public. Sorti dans les salles en France le 6 novembre et diffusé mondialement sur Netflix depuis le 28 novembre 2019, il a remporté les plus hautes distinctions dans les plus grands festivals internationaux, en particulier, au Festival de Cannes, où pour la première fois dans l'histoire de la Semaine de la Critique, un film d'animation a remporté le Grand Prix. Le film cumule désormais plus de 20 récompenses aux Etats-Unis, à égalité avec Toy Story 4. Il sera représenté lors de la prestigieuse 92e cérémonie des Oscars dans la catégorie Meilleur film d'animation, ainsi qu'à la 45e cérémonie des César où il est nominé dans 3 catégories. Ces succès ouvrent la voie pour Xilam au nouveau segment de production de l'animation pour adultes, appelé à se développer fortement dans les années à venir.

Oggy et les cafards au Musée Grévin

Oggy fait une entrée remarquée au Musée Grévin où il sera l'un des tout premiers personnages populaires issus des programmes pour enfants de la télévision.

Acquisition de Cube Creative

Xilam a finalisé l'acquisition de 50,1% de Cube Creative, expert français de la production d'animation en images de synthèse. Xilam compte renforcer ses capacités de production dans ce domaine. Cube Creative constitue une brique technologique majeure qui accélérera le déploiement entamé par Xilam vers les nouvelles technologies. , explique le management. Cube Creative dispose déjà d'un solide carnet de commandes en productions propriétaires, et bénéficiera de l'expertise éditoriale et commerciale de Xilam.

Structuration du management éditorial et financier

Xilam a poursuivi le renforcement de ses fonctions de direction éditoriale et financière avec les arrivées de Caterina Gonnelli (Directrice Editoriale) et Fabrice Cantou (Directeur Financier et Stratégie).