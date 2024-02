Xilam Animation : en quête d'un second souffle en 2024

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2023, arrêté au 31 décembre, Xilam Animation réalise un total produits d'exploitation de 48,24 millions d'euros (46,72 ME un an plus tôt), soit une hausse de +3%.

Le chiffre d'affaires total, hors subvention, progresse de +11% à 39,72 ME (35,71 ME en 2022), tiré par la dynamique du chiffre d'affaires nouvelles productions et développements (30,56 ME ; +21%) et un chiffre d'affaires catalogue à 9,16 ME (-11%). La part de l'international est de 77%, quasi-stable par rapport à 2022, avec un poids dans le catalogue sensiblement supérieur (87%).

"L'exercice 2023 traduit le succès de Xilam sur le nouveau segment ado-adultes qui offre de très belles perspectives de développement à moyen terme ; il confirme ainsi la reconnaissance du studio par les plus grands noms de l'industrie. La dynamique des nouvelles productions et développements s'est poursuivie avec une nouvelle croissance à deux chiffres", commente Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.

Une année 2024 de transition

Début janvier, le Groupe a annoncé le succès de son augmentation de capital de 3,7 ME, renforçant ainsi ses fonds propres et sa liquidité.

La contraction des investissements observée au cours du second semestre 2023 sur le segment enfants de la part des grandes plateformes de streaming aura pour conséquence un important recul du chiffre d'affaires en 2024. Xilam oeuvre déjà à reconstruire son carnet de commandes en réorientant une partie de ses efforts commerciaux en direction des grandes chaînes européennes, en poursuivant sa trajectoire dans le segment ado-adultes, et en investissant le format long métrage qui lui valut un large succès, il y a quelques années, avec le film 'J'ai perdu mon corps'.

Xilam entend ainsi bâtir un nouveau cycle de croissance rentable.