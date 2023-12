Xilam Animation : en hausse malgré l'appel au marché

(Boursier.com) — Xilam Animation, qui restait sur trois séances dans le rouge, reprend 1,1% à 3,8 euros sur la place parisienne. Le groupe spécialisé dans la production de séries et de films d'animation a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 3,68 ME. 982.299 Actions Nouvelles vont être émises au prix unitaire de 3,75 euros, sans prime ou décote par rapport au cours de clôture de mardi soir et avec une décote de 12,83% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission, avec une parité de 1 Action Nouvelle pour 5 Actions Existantes.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital ont vocation à permettre à la société d'optimiser sa structure financière en rééquilibrant son bilan et, ainsi, à améliorer son ratio d'endettement dans un contexte de renchérissement du coût de la dette et de conditions d'octroi plus exigeantes.

Oddo BHF rappelle que le contexte restera très compliqué en 2024 alors que Xilam a abandonné fin octobre ses objectifs 2026 suite aux annulations consécutives par les plateformes (Disney+ et Netflix) de deux séries importantes. Les fonds levés pourraient aussi, selon le courtier, permettre à Xilam de financer son plan de restructuration. Pour rappel, dans un scénario topline extrêmement dégradé en 2024 et 2025 par rapport aux objectifs initiaux, Xilam vise néanmoins le break-even opérationnel. Le méga warning d'octobre sème le doute sur la capacité du business model de Xilam à retrouver de la croissance à MT considérant que le CA nouvelles productions (et intrinsèquement le catalogue) est aujourd'hui très dépendant des plateformes SVOD, et l'était d'autant plus dans les ambitions MT du groupe. Malgré le parcours récent du titre et une valorisation au tapis (la VNC du catalogue était d'environ 45 ME en début d'exercice), l'analyste identifie peu de catalyseurs à court ou moyen terme, notamment au regard du fort déclin de l'activité attendu sur 2024.