Xilam Animation : en hausse après les comptes semestriels

Xilam Animation : en hausse après les comptes semestriels









(Boursier.com) — Xilam Animation grimpe de près de 5% ce jeudi à 43,40 euros, alors que le groupe a réalisé un premier semestre solide en dépit des effets de la crise sanitaire, sans baisse significative de la productivité de ses équipes placées en télétravail. Le total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe s'est établi à 9,7 ME au 30 juin 2020 (+23% dont +2% en croissance organique), porté par le chiffre d'affaires des nouvelles productions à 5 ME (+67% dont +33% en croissance organique) et du catalogue à 3,7 ME (+22% dont +3% en croissance organique). Après prise en compte des autres subventions et autres produits opérationnels courants, le total des produits d'exploitation s'élève à 10,4 ME (+22% dont +2% en croissance organique).

La société Cube Creative, société française de production d'animation en images de synthèse dont l'acquisition a été finalisée le 20 janvier 2020, contribue au total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe à hauteur de 1,6 ME et au total des produits d'exploitation à hauteur de 1,7 ME.

Sous l'effet de la forte résilience de son modèle, et la diversité de ses productions, propriétaires et non-propriétaires, Xilam poursuit son développement sur une dynamique de revenus portés par les plateformes numériques et l'international. Les ventes aux plateformes de streaming, grandes gagnantes du confinement mondial de la population face à la crise sanitaire, représentent 51% du chiffre d'affaires semestriel. L'international en représente 73%.

Nouvelles productions : forte contribution de Chip 'n'Dale

Sur le chiffre d'affaires nouvelles productions du groupe (5 ME au 30 juin 2020), Xilam a livré 4 programmes d'animation dont deux propriétaires (Les contes de Lupin et Moka) et deux non-propriétaires (Chip 'n'Dale et Mush-Mush, ce dernier étant hérité de Cube Creative). Le montant des subventions perçues sur le semestre recule en raison de la forte contribution au chiffre d'affaires de la série Chip 'n'Dale (Disney+), qui ne bénéficie pas de subventions...

A noter que si le volume de production n'aura pas été impacté par la mise en télétravail de l'ensemble des équipes, certaines livraisons seront toutefois décalées pour des raisons techniques liées à la post-production, celles-ci étant matériellement impossible à finaliser en période de confinement. Ces décalages n'auront cependant pas d'impact sur la guidance 2020/21.

Catalogue : des revenus dynamisés par le confinement

La dynamique des ventes du catalogue a été soutenue par une demande forte consécutive au confinement et ce malgré le fort recul des revenus publicitaires sur YouTube. Performance d'autant plus intéressante qu'elle a sollicité toute la profondeur du catalogue et pas seulement ses titres phares.

Les programmes Chicky et Athleticus, deux séries non dialoguées à fort potentiel international provenant des studios Cube Creative, ont commencé à contribuer à l'activité catalogue.

L'intégration de Cube Creative commence à produire les effets de synergie recherchés lors de l'acquisition sur les volets suivants :

- technologique, avec la mutualisation en cours des technologies 3D et de la 'R&D' ;

- éditorial, avec le monitoring expert par Xilam sur l'écriture et le développement afin de maximiser l'accès des programmes au marché international ;

- distribution, au travers de la puissance commerciale et du savoir-faire éprouvé de Xilam ;

- reste la mutualisation du back-office qui devrait être effectuée au cours du second semestre.

Depuis son intégration, Cube Creative accélère la migration de son modèle de la prestation vers la production propriétaire, au travers notamment de deux séries long format : Pfffirates (TF1) et Tangranimo (France TV) dont les premières livraisons interviendront en 2021. La société travaille également sur plusieurs projets en développement qui seront présentés rapidement au marché international.

Objectifs et perspectives inchangés

La production française, et singulièrement Xilam, devrait largement bénéficier de la directive européenne SMA dont la transposition en droit français a été confirmée récemment par la Présidence de la République, avec effet au 1er janvier 2021.

Malgré quelques décalages de livraisons de 2020 sur 2021, Xilam confirme ses objectifs de revenus cumulés de 78 MEUR sur les exercices 2020-21 et 110 MEUR sur les exercices 2022-23.

Pour rappel ces objectifs incluent le crédit d'impôt audiovisuel et sont calculés à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration actée de Cube Creative.

Point sur la crise sanitaire mondiale

Xilam avait pris des mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs dès le début de la crise du Covid-19, tout en assurant la poursuite de l'activité normale. Le plan de continuité d'activité mis en place au début du confinement a permis à la société d'opérer quasi-normalement en télétravail. La plus grande partie des équipes a repris une activité avec présence physique dans les locaux de Xilam en juillet 2020. A ce jour et hormis les quelques décalages sur livraisons dus à l'impact du confinement sur l'ensemble de l'écosystème, Xilam n'a pas identifié d'impact défavorable de l'épidémie du Covid-19 sur ses activités de production et de vente.

Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 44 à 50 euros en restant à l'achat.

Date de publication des résultats du premier semestre 2020, le 29 septembre 2020 (après bourse).