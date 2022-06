Xilam Animation : des contrats avec Disney

(Boursier.com) — Xilam Animation a conclu des contrats avec Disney pour la production de deux nouvelles séries d'animation destinées à sa plateforme Disney+.

Dans le cadre du Festival International du Film d'Animation d'Annecy, Disney a annoncé la production de la série 'The Doomies', une création originale du studio Xilam Animation qui en assurera la production dans un format de 22x22'. Cette série a été conçue par deux talents emblématiques du studio Xilam : Andrès Fernandez (Zig et Sharko, Moka), qui en assurera la réalisation, et Remi Zarrour, AKA Pozla (Moka, Monkey Business). Cette série est une comédie d'horreur destinée aux adolescents.

Disney a également annoncé la commande à Xilam de la suite de la série 'Les Aventures au Parc de Tic et Tac', dans un format allongé de 54x7'. Cette commande fait suite au succès de la première saison diffusée sur Disney+ depuis l'été 2021. La réalisation de cette nouvelle saison associera 3 réalisateurs confirmés du studio Xilam : Jean Cayrol (Flapacha, Paprika), Fred Martin (Magic, Oggy Oggy) et Kahlil Ben Nahmane (Zig et Sharko, Oggy Next Gen).