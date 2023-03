Xilam Animation : demain, sortie mondiale de 'Karate Sheep'

(Boursier.com) — La société de production et de distribution de programmes d'animation, Xilam Animation, annonce le lancement mondial sur Netflix de sa nouvelle série en 3D 'Karate Sheep' (Karaté Mouton). Ces 78 épisodes de 7 minutes sortent demain, le jeudi 2 mars. Il s'agit de la première série d'animation commandée par Netflix qui bénéficie de l'aide du CNC.

Ce lancement est renforcé par une vaste campagne de promotion sur les médias et les réseaux sociaux. Xilam a ainsi créé, en janvier, la chaîne YouTube 'Karate Sheep' qui diffuse des épisodes, des compilations et des extraits. Ceux-ci totalisent déjà près de 500.000 vues. En parallèle, le compte TikTok de la série a généré 3 millions de vues, dont 25% proviennent du marché américain. Un filtre Karate Sheep est déjà disponible sur cette plateforme. Enfin, Xilam développe un jeu mobile 'Karate Sheep', qui sera lancé cette année.

Créé par Hugo Gittard (réalisateur pour Xilam de 'Zig & Sharko' et 'Mr Magoo'), 'Karate Sheep' s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans, et suit les aventures de Trico, un mouton qui adore partager de nouveaux objets et idées avec le reste du troupeau. Le chahut créé dans les alpages finit inévitablement par contrarier la brebis Wanda, qui est chargée de la sécurité des moutons et de les protéger du loup Wolf.

La série a été diffusée pour la première fois sur Super RTL (Allemagne) fin 2022.

Xilam conserve les droits de distribution télévisuels (2ème fenêtre) ainsi que les droits merchandising de 'Karate Sheep' dans le monde entier.