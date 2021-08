Xilam Animation : 3e saison et succès mondial pour T'es où Chicky ?'

(Boursier.com) — Le studio d'animation français, Xilam Animation, amplifie la diffusion mondiale de sa franchise à succès 'T'es où Chicky ?', une comédie sans dialogue (saisons 1 et 2 : 104 x 1'), avec la production de nouveaux contenus, de nouveaux partenaires de diffusion, une présence numérique en pleine expansion et une empreinte de plus en plus marquée en Chine où le succès est déjà considérable.

T'es où Chicky ? est une série produite par Cube Creative Productions, une filiale du groupe Xilam spécialisée dans l'image de synthèse, qui suit les aventures d'un adorable poussin qui découvre un lieu et/ou un objet inconnu à chaque épisode.

Les saisons 1 et 2 sont désormais disponibles sur plus de 15 plateformes numériques dans le monde, dont Tubi TV (Etats-Unis et Mexique), Amazon Prime Video (dans le monde entier, à l'exception de la France), Roku Channel (États-Unis et Royaume-Uni), Shahid et eJunior (Moyen-Orient et Afrique du Nord), PlayKids (Amérique du Nord et Amérique latine), Facebook Video (Europe occidentale, États-Unis et Canada) et Rakuten TV (Europe occidentale), mais aussi sur des services locaux comme Toon Goggles (États- Unis), Sky Kids (Royaume-Uni), Mediaset (Italie), Galaxy (Vietnam) et Joyn (Allemagne). La série est aussi disponible sur le service de vidéo AVOD Safe Streaming, Kidoodle.TV, sur lequel elle s'est hissée en deuxième position des programmes les plus visionnés de la plateforme en juin et en juillet 2021.

Le compte TikTok de T'es où Chicky ? a par ailleurs atteint 1 million d'abonnés et s'est récemment positionné parmi les cinq principaux comptes de marques autorisées pour les enfants de la plateforme. Sur YouTube, T'es où Chicky ? poursuit également son essor et génère désormais 100 millions de vues par mois dans le monde, avec au total 2 millions d'abonnés sur les chaînes de Xilam diffusées en quatre langues, offrant des versions en russe, en espagnol, en anglais et en brésilien.

Une 3e saison composée de 52 épisodes d'une minute est désormais en cours de production. Sa livraison est prévue pour décembre 2021. La série est réalisée par William Hoareau.

"Depuis ses débuts en 2014, T'es où Chicky ? a entrepris un formidable voyage à travers le monde : Mal identifiée au début de sa diffusion, cette série a rencontré récemment un succès foudroyant sur le numérique en touchant de très larges audiences, notamment auprès des plus jeunes. L'extension de sa diffusion sur un maximum de plateformes va lui permettre de suivre les traces des plus grands succès de Xilam, tels que Oggy et les Cafards et Zig et Sharko. Nous savons que nous ne sommes qu'au début de l'histoire de cette franchise, et sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à cette oeuvre hilarante et attendrissante", commente Marc du Pontavice, fondateur et PDG de Xilam Animation.