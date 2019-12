Xilam Animation : 15 milliards de vues et 15 millions d'abonnés sur YouTube

Xilam Animation : 15 milliards de vues et 15 millions d'abonnés sur YouTube









Crédit photo © Xilam

(Boursier.com) — La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, Xilam Animation, a franchi les 15 milliards de vues cumulées sur YouTube. Elle atteint les 15 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses chaînes officielles YouTube.

Xilam anticipe également une hausse de 50% du nombre de vues en 2019 par rapport à 2018.

Cette dynamique s'explique principalement par le lancement de plus de 15 nouvelles chaînes officielles sur YouTube reprenant les différents succès de Xilam. La société a ainsi lancé, à l'échelle mondiale, sa première chaîne entièrement dédiée à l'univers de la série préscolaire 'Paprika', ainsi que des chaînes locales à destination du marché indien pour les séries 'Oggy et les cafards', 'Zig & Sharko' et 'Les Daltons'. Des chaînes locales ont également été lancées au Brésil, en Allemagne et en Russie.

Cette offensive éditoriale correspond à une nouvelle stratégie de Xilam qui anticipe le changement à venir du modèle économique de Youtube. Il devrait favoriser les chaînes officielles à destination des enfants au détriment des contenus uploadés par les utilisateurs, dont les revenus devraient sensiblement baisser l'année prochaine. Plus de 80% des vues et des revenus sont désormais issus des chaînes officielles Xilam.

Xilam continue par ailleurs de développer ses propriétés sur des nouvelles plateformes, avec le lancement récent des stickers 'Oggy et les cafards' et 'Paprika' disponibles sur les applications de messagerie LINE et iMessage d'Apple. Du côté du e-commerce, Xilam a ouvert une boutique 'Oggy et les cafards' sur la plate-forme Teespring, proposant vêtements et accessoires en éditions limitées.