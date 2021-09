Xiaomi aussi, veut vendre des voitures

(Boursier.com) — Xiaomi , le groupe chinois d'électronique et d'informatique, spécialiste des téléphones mobiles et de l'électronique grand public, va se lancer sur le marché automobile. Des sources de '36Kr' dans l'industrie des composants automobiles, familières de la question, indiquent ainsi que Xiaomi viserait des ventes de 100.000 unités dès la première année et 900.000 unités dans les trois années consécutives au lancement, programmé en 2024, au premier semestre. Le groupe entendrait introduire un nouveau modèle chaque année...