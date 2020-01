Xerox sécurise 24 milliards de dollars de financement pour racheter HP !

(Boursier.com) — Xerox a adressé ce jour une lettre au conseil d'administration de HP Inc. confirmant l'obtention de 24 milliards de dollars d'engagements de financement provenant de Citi, Mizuho et Bank of America, afin de finaliser sa "combinaison créatrice de valeur" avec HP. John Visentin, vice-président et directeur général de Xerox Holdings, explique que durant les dernières semaines, Xerox a engagé un dialogue jugé constructif avec bon nombre d'actionnaires importants de HP concernant les bénéfices stratégiques de la proposition de rapprochement. "Il reste clair pour chacun de nous que le rapprochement de nos sociétés délivrerait des synergies substantielles et des flux de trésorerie significativement améliorés qui pourraient, en retour, permettre des investissements accrus en innovation et de meilleurs retours aux actionnaires", estime le dirigeant.

Afin de lever tout doute concernant sa capacité de financement, Xerox met donc les choses au point en annonçant le bouclage de ces engagements. Le management du groupe entend plus que jamais débuter les négociations avec celui de HP.