Xerox résiste au troisième trimestre

(Boursier.com) — Xerox a dévoilé pour son troisième trimestre un cash flow des opérations continues de 106 millions de dollars et un free cash flow de 88 millions. La marge opérationnelle ajustée a représenté 7,4%, en retrait de 460 points de base. Le groupe a réalisé 1,77 milliard de dollars de revenus trimestriels, en forte baisse de 19% en glissement annuel et de près de 20% à devises constantes, mais en hausse de 302 millions de dollars par rapport au trimestre antérieur. Le bénéfice GAAP par action des opérations poursuivies a atteint 41 cents, en retrait de 27 cents en glissement annuel mais en hausse de 30 cents par rapport au second trimestre. Le bpa ajusté a été de 48 cents. Le consensus était de 24 cents de bpa ajusté et 1,6 milliard de revenus.