Xerox renonce à son offre hostile sur HP Inc

Xerox renonce à son offre hostile sur HP Inc









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur fond de crise du coronavirus, Xerox Holding a annoncé mardi soir mettre fin à son offre d'achat non sollicitée sur son rival HP Inc. Les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 ont dégradé la capacité financière de Xerox de mener à bien l'opération qui devait être financée essentiellement par de la dette, a expliqué le groupe.

En janvier, Xerox avait affirmé avoir sécurisé 24 milliards de dollars d'engagements de financement provenant de Citi, Mizuho et Bank of America. Mais "La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences causées par le Covid-19 sur l'environnement macro-économique et les marchés financiers ont créé un climat incompatible avec la poursuite par Xerox de son acquisition de HP Inc", a indiqué un porte-parole le groupe dans un email reçu par le site financier 'marketwatch'.

A Wall Street, l'action de Xerox réagissait peu (+0,11%) et celle de HP Inc perdait -2% mardi soir suite à ces informations, dans les échanges électroniques après la clôture des marchés.

Après environ 4 mois d'affrontement verbal entre les deux groupes, Xerox Holdings avait lancé officiellement le 2 mars dernierson offre d'achat de l'ordre de 30 milliards de dollars, en numéraire et en titres, sur le fabricant de PC et d'imprimantes.

La direction de HP s'était opposé à l'opération, que le directeur général Enrique Lores a jugé "biaisée et irresponsable". Les problèmes sont liés à une combinaison de facteurs, avait-il estimé, à savoir "le prix (pas assez élevé : ndlr), la structure capitalistique et les estimations de synergies (trop optimistes : ndlr)".