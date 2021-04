Xerox : mauvaise copie

(Boursier.com) — Xerox perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe a largement raté le consensus de profit pour le premier trimestre. Le bénéfice net s'est établi à 39 millions de dollars et 18 cents par titre, contre une perte de 2 millions de dollars un an avant. Les revenus sont ressortis à 1,71 milliard de dollars, contre 1,86 milliard un an auparavant et 1,59 milliard de consensus FactSet. Le bénéfice ajusté par action a représenté 22 cents, en hausse d'un cent en glissement annuel, contre un consensus de 30 cents.

Au premier trimestre, dans un environnement où de nombreux bureaux étaient fermés, le groupe se réjouit d'avoir fait progresser ses ventes d'équipements et ses services IT. Xerox maintient par ailleurs sa guidance 2021 et entend renouer avec la croissance globale durant l'année.