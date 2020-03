Xerox lance officiellement son offre sur HP Inc!

Xerox lance officiellement son offre sur HP Inc!









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après plusieurs mois de dialogue de sourds entre les deux groupes, Xerox Holdings a lancé officiellement lundi soir son offre d'achat non sollicitée sur le fabricant de PC et d'imprimantes HP Inc.

Comme prévu, Xerox propose 24$ par action HP, dont 18,40$ en numéraire et le solde sous forme de 0,49 action Xerox pour chaque action HP. Le 10 février, Xerox avait relevé son offre de 22$ à 24$, espérant convaincre la direction de HP, qui s'est opposée jusqu'ici à ce rapprochement avec un acteur de plus petite taille. Rappelons que la capitalisation boursière de Xerox culmine à 7,2 milliards de dollars lundi, très inférieure à celle de HP (31,7 Mds$)!

"Notre proposition offre le progrès face au repli sur soi", a déclaré le directeur général de Xerox, John Visentin, dans un communiqué publié lundi. "Les actionnaires de HP recevront immédiatement 27 milliards de dollars en cash, et conserveront une possibilité de plus-value à long terme via des titres de la société combinée ; celle-ci disposera d'un cash flow plus important pour investir dans la croissance et rendre de la valeur à ses actionnaires", a ajouté le CEO de Xerox.

Le conseil d'administration de HP se penche sur l'offre

La direction de HP, qui a rejeté jusqu'ici l'offre de Xerox,a indiqué sobrement lundi soir que son conseil d'administration étudierait cette offre non sollicitée.

Le 24 février dernier, à l'occasion de la publication des résultats trimestriels, HP Inc avait toutefois semblé entrouvrir pour la première fois la porte à un éventuel rapprochement avec Xerox, tout en posant des conditions...

Le directeur général de HP, Enrique Lores, qui a pris ses fonctions en novembre dernier, avait indiqué que HP "tend la main à Xerox pour explorer s'il est possible de créer une combinaison qui crée de la valeur pour les actionnaires de HP, et qui serait positive pour le plan stratégique et financier de HP".

Dans un entretien avec l'agence 'Reuters', M. Enrique avait toutefois estimé le même jour qu'il y avait de nombreux obstacles à franchir avant d'envisager un possible rapprochement, et a répété qu'il considérait l'offre de Xerox "biaisée et irresponsable". Les problèmes sont liés à une combinaison de facteurs, a-t-il ajouté, à savoir "le prix (pas assez élevé : ndlr), la structure capitalistique et les estimations de synergies (trop optimistes : ndlr)"