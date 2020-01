Xerox fait meilleure impression

(Boursier.com) — Xerox gagne 4,6% désormais sur le Nyse ce mardi à 36,7$, se redressant après la publication des comptes. Le groupe du Connecticut, qui bataille actuellement pour racheter son puissant rival HP Inc, a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre. Les revenus ont régressé à 2,44 milliards de dollars, contre 2,50 milliards un an avant. Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 818 millions de dollars et 3,61$ par titre, contre 137 millions de dollars un an plus tôt. Malgré une demande sous pression sur le marché des imprimantes et photocopieurs, Xerox a donc amélioré nettement sa rentabilité. Pour l'exercice, le groupe a réalisé un bpa GAAP des opérations poursuivies de 2,78$, en croissance de 1,62$, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action des opérations poursuivies de 3,55$, en croissance de 0,67$. La marge opérationnelle ajustée a augmenté de 180 points de base, à 13,1%. Les revenus annuels ont décliné pourtant de 6% à 9,1 Mds$.