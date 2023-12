X : les revenus publicitaires de l'ex-Twitter s'effondrent !

(Boursier.com) — Les revenus publicitaires 2023 du réseau social X d'Elon Musk, auparavant connu sous le nom de Twitter, devraient s'effondrer à environ 2,5 milliards de dollars selon Bloomberg. Ainsi, X raterait ses objectifs internes - qui étaient de 3 milliards de dollars - en termes de revenus publicitaires, à en croire des personnes familières de la question citées par l'agence. Bloomberg ajoute que les tweets personnels de Musk continuent de faire peur aux annonceurs.

X n'aurait généré qu'un peu plus de 600 millions de dollars de revenus publicitaires sur chacun des trois premiers trimestres de l'exercice, et anticiperait une performance similaire sur le dernier trimestre. Ces chiffres se comparent à des recettes publicitaires trimestrielles de plus d'un milliard de dollars en 2022. Les revenus "pub" représentent entre 70 et 75% du chiffre d'affaires total du groupe, d'après deux sources de Bloomberg. Cela impliquerait donc des ventes 2023 d'environ 3,4 milliards de dollars, en tenant compte des abonnements et des revenus d'accords de licences de données.