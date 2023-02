X-FAB vise 22 à 26% de marge d'Ebitda en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de X-FAB a été de 739,5 millions de dollars US en 2022. Il se situe dans la fourchette prévisionnelle de 735 à 745 M$. Les segments phares de X-FAB (à savoir l'Automobile, l'Industriel et le Médical) ont représenté 84% du total des ventes et un TCAC de 12% sur les 5 dernières années.

Le résultat opérationnel tombe de 77,19 M$ en 2021 à 57,33 M$ en 2022.

Le résultat net 2022 se réduit à 52,49 M$ (83,64 M$ un an plus tôt). Le BNPA en fin d'année revient à 0,4$ (0,64$ un an plus tôt).

Prévisions

La Direction du Groupe réitère les prévisions pour le 1er trimestre 2023 qui sont toujours estimées dans une fourchette allant de 205 à 220 M$ et une marge Ebitda de 22 à 26%.

Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires attendu est de l'ordre de 880 à 960 M$ avec une marge EBITDA comprise entre 23 et 27%.

Ces prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,08 $/Euro.