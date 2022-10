X-Fab : rouge vif

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, X-Fab décroche de 6,6% à 5,2 euros en cette fin de semaine. Si comme l'ensemble du secteur, le groupe belge souffre après les annonces d'AMD et de Samsung Electronics, il est également victime de l'annonce de ses dirigeants concernant la sentence d'un arbitrage défavorable avec un fournisseur. Comme le note Oddo BHF, le fabricant de semi-conducteurs va devoir intégrer une charge supplémentaire de 36,8 M$ au troisième trimestre car, contrairement à l'interprétation qui avait été faite initialement, le fournisseur n'est pas obligé de livrer les matériaux faisant l'objet du litige. La firme avait déjà enregistré une provision de 13,8 M$ (12,4 M$ pour les paiements d'intérêt et 1,4 M$ pour les frais judiciaires) au deuxième trimestre. Ce litige porte sur les exercices 2019 et 2020 et n'affecte pas les perspectives commerciales positives à long terme.

Afin de prendre en compte cette information, Oddo BHF abaisse son objectif de 8 à 7 mais reste à 'surperformer'. Son modèle n'intègre pas de retournement brutal de cycle (CA surtout exposé au secteur automobile toujours frappé par les pénuries de composant) et valide notamment les guidances pour 2022 (CA = 750/790 M$ et marge d'EBITDA = 22/25%).