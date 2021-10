X-FAB relève ses prévisions

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, X-FAB a continué à bénéficier d'une demande clients soutenue. X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires de 169,1 millions de dollars sur la période, se situant dans le haut de la fourchette prévisionnelle de 162 à 170 M$, en hausse de +76% par rapport au 3ème trimestre 2020 et de +5% par rapport au 2ème trimestre 2021.

X-FAB a enregistré une forte croissance trimestrielle sur tous les marchés finaux. Le chiffre d'affaires trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l'automobile, l'industriel et le médical, s'élève à 134,1 M$, soit une augmentation de +85% par rapport au 3e trimestre 2020 et de +4% par rapport au 2e trimestre 2021.

L'Ebitda du 3e trimestre a atteint 40,4 M$ et la marge Ebitda a été de 23,9%, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 18 à 22%.

L'évolution positive des résultats est attribuable à la forte croissance du chiffre d'affaires, mais également à l'augmentation significative des stocks d'encours de fabrication et de produits finis qui se sont élevés à 7,4 M$ au 3e trimestre, principalement composés de stocks d'encours de fabrication destinés à soutenir la croissance future.

La marge Ebitda du 3e trimestre a baissé de -3% comparé au 2è trimestre en raison d'un élément ponctuel, enregistré au 2è trimestre relatif à l'annulation d'un prêt de 6,5 M$ que X-FAB Texas avait reçu dans le cadre d'un programme de soutien gouvernemental COVID-19.

Solide trésorerie

A la fin du 3è trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 226 M$, en hausse de 10% par rapport à la fin du 2e trimestre.

X-FAB a atteint son objectif de porter la part des ventes en euros à 40%, en ligne avec le niveau des coûts encourus en euros. Cette couverture naturelle de l'activité rend l'évolution de la rentabilité de X-FAB largement indépendante des fluctuations des taux de change. Le taux de change enregistré au 3ème trimestre 2021 était de USD/EUR 1,18, avec une marge Ebitda correspondante de 23,9%. Avec un taux de change USD/EUR constant de 1,17 tel qu'enregistré au 3è trimestre 2020, la marge Ebitda au 3è trimestre 2021 aurait été la même.

Prévisions

Le chiffre d'affaires de X-FAB attendu pour le 4è trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 170 à 180 M$, avec une marge Ebitda comprise entre 19 et 23%.

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l'ordre de 655 à 665 M$ (précédemment prévu entre 640 et 660 M$) et la marge EBITDA devrait être de l'ordre de 23 à 24%,

Les prévisions du 4e trimestre 2021 sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,18.