X-FAB relève ses prévisions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'activité de X-FAB a continué de croître fortement tout au long du 2e trimestre et sur l'ensemble des segments de marché. X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires de 161 millions dollars se situant au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 154 à 160 M$. Par rapport au 2e trimestre 2020, le chiffre d'affaires a augmenté de 36% et de 4% par rapport au 1er trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l'automobile, l'industrie et le médical, s'élève à 128,4 M$, en hausse de 38% par rapport au 2e trimestre 2020 et en hausse de +3% par rapport au 1er trimestre 2021. Au 2e trimestre 2021 l'activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a enregistré un chiffre d'affaires de 32,4 M$, en hausse de +25% par rapport au 2e trimestre 2020 et de 6% par rapport au 1er trimestre 2021.

Le carnet de commandes s'est maintenu à un niveau très élevé tout au long du 2e trimestre 2021, atteignant un niveau de 209,1 M$, représentant une hausse de 110% par rapport au 2e trimestre 2020 et est resté stable par rapport au 1er trimestre 2021.

La marge EBITDA est de 26,9%. Elle se situe au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 17-21%, avec un EBITDA de 43,3 M$, en hausse de 173% par rapport au 2ème trimestre 2020 et de 22% par rapport au 1er trimestre 2021.

L'EBIT est de 24,6 M$, en hausse de 27,4 M$ par rapport au 2è trimestre 2020 et de 7,6 M$ par rapport au 1er trimestre 2021.

Prévisions

Le chiffre d'affaires attendu pour le 3e trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 162-170 M$ avec une marge EBITDA comprise entre 18 et 22%.

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l'ordre de 640 à 660 M$ (précédemment prévu entre 610 et 630 M$). La marge EBITDA devrait être de l'ordre de 21,5 à 23,5% (précédemment prévue entre 18 et 21%),

Ces prévisions du 3è trimestre sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,20.