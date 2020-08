X-FAB préserve ses marges

(Boursier.com) — Au deuxième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires de 118,8 millions de dollars se situant dans la fourchette prévisionnelle de 118 à 128 millions. Par rapport au 2ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires a reculé de 10% et de 6% par rapport au 1er trimestre 2020. Alors que l'année avait commencé de manière positive, les effets de la crise sanitaire ont impacté le chiffre d'affaires, se traduisant ainsi par une chute du chiffre d'affaires dans les segments de l'automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer) principalement dû au fait que les clients de ces secteurs d'activité aient demandé un report de livraison. L'EBITDA est néanmoins de 15,9 millions de dollars, en hausse de 35% par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 9% par rapport au 1er trimestre 2020, La marge d'EBITDA de 13,4% se situe bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 5-9%. L'EBIT est négatif de 2,8 millions, en amélioration de 2,8 millions par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 1,3 millions par rapport au 1er trimestre 2020. La perte nette a été de 5,9 millions, diminuée de 2,2 millions par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 0,8 millions USD par rapport au 1er trimestre 2020.

Le carnet de commandes a atteint 99,5 millions de dollars, en recul de 23% par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33% par rapport au 1er trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires attendu pour le troisième trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 91-97 millions avec une marge EBITDA comprise entre 0 et 4%.