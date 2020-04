X-FAB : premier trimestre en ligne, faible visibilité pour la suite

(Boursier.com) — Le groupe X-FAB a clôturé le premier trimestre 2020 en réalisant un chiffre d'affaires de 126,8 millions de dollars (chiffres préliminaires), en ligne avec les prévisions de 125 à 132 millions de dollars. Par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, les revenus ont enregistré une baisse de 3% et ont enregistré une hausse de 12% par rapport au 4ème trimestre 2019.

X-FAB annonce disposer d'un carnet de commandes de 148,2 millions de dollars, en augmentation de 27% par rapport au 1er trimestre 2019 et de 16% par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière.

Tous les sites de production de X-FAB sont opérationnels et n'ont subi aucune perturbation, ni en raison de problèmes d'approvisionnement ni en raison d'un impact sur les activités quotidiennes de X-FAB qui auraient pu subvenir du fait d'un accroissement du taux d'absence.

La pandémie de COVID-19 rend cependant faible la visibilité sur l'évolution de l'activité de X-FAB d'ici à la fin de l'année. Le groupe abandonne donc sa prévision d'une croissance de 10% du chiffre d'affaires pour 2020 et communiquera des prévisions pour le deuxième trimestre le 30 avril.

Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB, commente : " Je suis ravis de constater que le carnet de commandes du premier trimestre montre que X-FAB était sur la bonne voie pour renouer avec la croissance qui était prévue avant la pandémie. À l'heure actuelle, il est difficile de prévoir l'impact que la pandémie de COVID-19 aura sur nos différents segments de marché. Nous suivons la situation de près et sommes prêts à prendre des mesures de réduction des coûts dès que cela sera nécessaire. C'est, en outre, rassurant, de voir que les gouvernements du monde entier mettent en oeuvre des programmes visant à fournir un soutien financier et une plus grande souplesse aux entreprises qui souffrent de la crise. Au fil du temps, X-FAB profitera également de ces mesures afin de réduire les coûts si le chiffre d'affaires venait à diminuer. "