X-FAB : la trésorerie recule de 11% au 1er trimestre ; le carnet de commande reste soutenu

(Boursier.com) — Au 1er trimestre, l'activité de X-FAB a continué à fortement se développer. Le chiffre d'affaires trimestriel a été de 178,7 millions de dollars se situant dans la fourchette prévisionnelle de 175 à 185 M$, en hausse de +15% par rapport au 1er trimestre 2021 et de +4% par rapport au 4e trimestre 2021.

Même s'il est en légère diminution par rapport au trimestre précédent, le carnet de commandes s'est maintenu à un niveau exceptionnellement élevé de 239,3 M$, en hausse de +13% par rapport au 1er trimestre 2021.

Au cours du 1re trimestre, toutes les usines de X-FAB ont continué à produire à des niveaux élevés d'utilisation. Avec une demande toujours plus élevée, l'augmentation de la productivité et l'élimination des goulets d'étranglement de la production sur tous les sites sont restées des priorités clefs et un objectif opérationnel majeur tout au long du trimestre. Plusieurs nouvelles machines commandées en 2021 ont été livrés au cours du trimestre et les activités d'installation et de qualification sont en cours.

Au cours du 1er trimestre, les investissements ont augmenté de manière significative atteignant 48,8 M$, conséquence directe des équipements commandés en 2021 et livrés au cours du premier trimestre 2022. Les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année devraient s'élever à environ 200 M$. X-FAB augmente ses capacités sur l'ensemble de ses sites en réponse à l'accélération de la demande ainsi qu'à la croissance attendue à long terme.

L'Ebitda du 1er trimestre a atteint 41M$ et la marge Ebitda a été de 23%, dans la partie supérieure de la fourchette prévisionnelle de 19 à 23%. La croissance du chiffre d'affaires a contribué positivement à la rentabilité, mais l'inflation des prix ainsi que la hausse des amortissements résultant des projets d'expansion de la capacité du groupe ont exercé une pression sur les marges. Afin de compenser cet effet, X-FAB augmente actuellement ses prix en conséquence.

A la fin du 1er trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 259,3 M$, en diminution de -11% par rapport à la fin du 4e trimestre. Au cours du 4ème trimestre 2021, X-FAB a effectué des tirages sur sa ligne de crédit syndiquée pour un total de 77,8 M$. Ces fonds ont été partiellement utilisés au cours du 1er trimestre 2022 afin de couvrir les dépenses d'investissements réalisés pour l'acquisition de nouveaux équipements.

"Au cours du 1er trimestre, nous avons constaté la poursuite des fortes tendances du marché et les carnets de commandes sont restés exceptionnellement élevés, ce qui reflète le bon positionnement stratégique de X-FAB. Avec nos activités dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et du médical, nous servons les marchés finaux qui connaissent la plus forte croissance, et notre portefeuille technologique permet d'apporter des solutions innovantes indispensables, notamment dans le cadre de l'accélération de la transition vers des énergies vertes et des transports plus écologiques", commente Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, qui conclut : "Je pense que nous sommes en bonne voie vers un succès durable, ce qui explique également pourquoi nous avons ajusté à la hausse les prévisions à long terme de X-FAB".