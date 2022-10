X-FAB : la procédure d'arbitrage impacte les comptes

(Boursier.com) — Au cours du 3e trimestre, l'activité de X-FAB a continué à se développer de manière soutenue. La demande des clients est restée très importante malgré la volatilité actuelle tant politique qu'économique. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'élève à 188,3 millions de dollar, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 182-192 M$, en hausse de 11% par rapport au 3e trimestre 2021 et stable par rapport au 2e trimestre 2022.

La faiblesse actuelle de l'euro a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires global de X-FAB. Au même taux de change USD/Euro qu'au trimestre comparable respectif, le chiffre d'affaires de X-FAB aurait enregistré une croissance de 19% par rapport au 3e trimestre 2021 et de 2% par rapport au 2e trimestre 2022.

Le carnet de commandes a atteint 217 M$, en hausse de 9 % par rapport au 3e trimestre 2021 et de 33% par rapport au 2è trimestre 2022, avec une prise de commandes particulièrement forte dans le secteur automobile.

Le carnet de commandes du 3e trimestre reflète déjà l'augmentation du niveau de prix de vente qui rentrera en vigueur à compter de 2023, tant pour les clients LTA (contrats à long terme) que pour les clients non LTA. En outre, la croissance du carnet de commandes montre que la demande du marché reste soutenue et sera couverte par des contrats à long terme. Cela comprend les commandes pour les MEMS et pour les produits CMOS plus matures.

L'issue de la procédure d'arbitrage avec un a eu un impact négatif ponctuel de 36,8 M$ sur les résultats du 3e trimestre de X-FAB. L'Ebitda a été de 9,2 M$ avec une marge de 4,9% (20-24% de la fourchette prévisionnelle). Excepté cet élément non récurrent, la marge d'Ebitda aurait été de 24,4%.

Le bénéfice d'exploitation (EBIT) du 3e trimestre s'est établi à -9,9 M$ (26,9 M$ hors impact de l'arbitrage).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3e trimestre s'élèvent à 327,5 M$, en hausse de 30,6% par rapport au 3e trimestre 2021.

Alors que la faiblesse actuelle de l'euro face au dollar a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires global, la couverture naturelle inhérente aux ventes rend la rentabilité de X-FAB largement indépendante des fluctuations des taux de change USD/Euro. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,18 tel qu'enregistré au 3e trimestre 2021, la marge Ebitda au 3e trimestre 2022 aurait été de 0,3 point de pourcentage supérieure.

"Le besoin urgent de mobilité écologique et d'énergie durable continue de stimuler la demande pour le carbure de silicium et les technologies CMOS haute tension de X-FAB tandis que X-FAB bénéficie également de la demande croissante pour de nouvelles applications médicales qui dépendent de plus en plus des technologies de semi-conducteurs que nous fournissons. Je pense que X-FAB est sur la bonne voie pour atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2024 avec une marge d'EBITDA de 30%, malgré le contexte macroéconomique actuellement difficile", déclare Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB Group.