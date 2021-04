X-FAB : L'EBITDA grimpe à 35,6 M$

X-FAB : L'EBITDA grimpe à 35,6 M$









(Boursier.com) — La société XFab annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 155,4 millions USD qui se situe au-delà de la fourchette prévisionnelle de 145-152 millions USD, en hausse de 22% par rapport au 1er trimestre 2020 et de 14% par rapport au 4ème trimestre 2020. Le carnet de commandes a atteint un nouveau niveau record de 210,9 millions USD, en hausse de 42% par rapport au 1er trimestre 2020 et de 11% par rapport au 4ème trimestre 2020,

La marge EBITDA est de 22,9%. Elle se situe nettement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 16-20%. L'EBITDA de 35,6 millions USD ressort en hausse de 105% par rapport au 1er trimestre 2020 et de 58% par rapport au 4ème trimestre 2020,

L'EBIT est de 17 millions USD, en progression de 18,5 millions USD par rapport au 1er trimestre 2020 et de 13,4 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2020.

Prévisions affichées

Le chiffre d'affaires attendu pour le 2ème trimestre 2021 est compris entre 154 et 160 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 17 et 21%.

Compte tenu des projets en cours, de la demande soutenue ainsi que du carnet de commandes enregistré au cours des deux derniers trimestres, le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l'ordre de 610 à 630 millions USD et la marge EBITDA devrait être de l'ordre de 18 à 21%.

Les prévisions du 2ème trimestre 2021 sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,2.