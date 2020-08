X-FAB : Invesco sous les 5%

(Boursier.com) — X-FAB indique que les fonds Invesco Advisers, Inc. et Invesco Asset Management Limited détiennent ensemble 4,98% des actions de X-FAB Silicon Foundries SE et sont donc tombées en dessous du seuil de 5% des droits de vote.