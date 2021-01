X-FAB : forte reprise du carnet de commandes

(Boursier.com) — X -FAB a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires d'environ 136 millions de dollars (chiffre préliminaire), en hausse de 20% sur un an et largement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de USD 120-127 millions. X-FAB précise qu'au cours du trimestre, de plus en plus de clients ont demandé que leurs dates de livraison soient anticipées, ce qui s'est traduit par un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé que prévu.

Après une forte reprise du carnet de commandes en septembre, les demandes des clients sont restées à un niveau soutenu tout au long du quatrième trimestre, atteignant un nouveau record trimestriel de 191 millions de dollars, compensant, dans une certaine mesure, les faibles prises de commandes des trimestres précédents. Le carnet de commandes du quatrième trimestre a augmenté de 49% par rapport au 4ème trimestre 2019 et de 71% par rapport au 3ème trimestre 2020.

Face à la forte hausse des commandes, X-FAB annonce mettre tout en oeuvre afin de garantir, principalement, l'approvisionnement fiable de ses clients en gérant la montée en puissance des capacités de production et en mettant l'accent sur l'excellence dans l'exécution des commandes.

" Je suis très heureux de la forte reprise de la demande que nous constatons de la part de nos clients, sur tous nos marchés clés, ce qui est clairement un très bon signe pour le développement des affaires à l'avenir. Cependant, nous sommes toujours confrontés aux incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19 et on ne peut pas prédire quelle sera l'évolution de la reprise économique et à quel horizon. Nous restons donc très prudents pour le moment et accordons la plus haute importance à satisfaire les besoins de nos clients ", commente Rudi De Winter, CEO du groupe.