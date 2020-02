X-FAB : faiblesse au 4ème trimestre

(Boursier.com) — X-FAB Silicon Foundries a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année fiscale 2019. Le groupe annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 113,4 millions de dollars, en ligne avec les prévisions de 111-118 millions de dollars, en recul de 17% par rapport au 4ème trimestre 2018 et en baisse de 13% par rapport au 3ème trimestre 2019. Le carnet de commandes a atteint 128,2 millions de dollars, en hausse de 5% par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6% par rapport au 3ème trimestre 2019. L'EBITDA est de -2,6 millions, en recul de 116% par rapport au 4ème trimestre 2018. La marge d'EBITDA est de -2,3% et se situe en dessous de la fourchette prévisionnelle de 1-7 % "en raison d'évènements non récurrents". L'EBIT est de -21,9 millions de dollars, en recul de 21 millions par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 15,8 millions par rapport au 3ème trimestre 2019. La perte nette a été de 22,4 millions de dollars, en recul de 17,9 millions par rapport au 4ème trimestre 2018 et 14,3 millions par rapport au 3ème trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires annuel a été de 506,4 millions de dollars, en recul de 14%. Les ventes de prototypes ont progressé de 14% par rapport au 4ème trimestre 2018 et la part du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur médical a progressé de 17% par rapport au 4ème trimestre 2018. L'EBITDA est de 28,4 millions de dollars, en recul de 70%. L'EBIT est de -43,9 millions, contre 32,9 millions en 2018. La perte nette a été de -49,1 millions comparée à un bénéfice net de 22,6 millions en 2018.

Le chiffre d'affaires attendu pour le premier trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 125-132 millions de dollars avec une marge EBITDA de 6 à 10%. Pour 2020, la direction du groupe prévoit un retour à la croissance de l'ordre de 10 à 15%. Les prévisions du premier trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,12.