X-Fab : encore en vive hausse

(Boursier.com) — Nouvelle séance de nette progression pour X-Fab (+4,7% à 11,5 euros) qui reste porté par son excellente publication intermédiaire. Oddo BHF explique que le groupe délivre très bien depuis le début de l'année avec une accélération de la croissance du CA, un levier plus fort que prévu sur la marge EBITDA, la montée en puissance des Capex, l'absence de problème non-récurrent... Et la demande reste soutenue avec une visibilité renforcée sur les volumes et les prix par les contrats long terme. Le groupe est donc en bonne position pour doubler de taille à horizon 2026 (objectif CA = 1,5 Md$ vs 739 M$ en 2022) et une marge d'EBITDA à 30/35% (vs 23% réalisé en 2022 hors charge non-récurrente). Le broker réitère ainsi logiquement sa recommandation 'surperformer' sur la valeur avec des prévisions de résultats significativement relevées (+20% en moyenne pour les BPA 2023-2025e) et un objectif de cours qui passe de 12 à 15 euros.