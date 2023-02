X-FAB : encore du vert

(Boursier.com) — En hausse de 2,5% à 9,1 euros, X-FAB s'offre une cinquième séance consécutive de progression après la publication de ses comptes annuels. Berenberg a réitéré son avis 'achat' sur le dossier avec une cible de 11 euros. En l'absence de signe de ralentissement de la demande, X-FAB continue d'augmenter ses capacités et ses prix, la société maintenant son objectif de plus d'un milliard de dollars de revenus pour l'année prochaine avec un potentiel de 1,5 MdE à terme. Le broker pense que les accords à long terme avec les clients, qui incluent des accords de prépaiement, augmentent à la fois la visibilité et réduisent les risques, tandis que les coûts fixes élevés permettront aux bénéfices de X-FAB de croître rapidement compte tenu de son levier d'exploitation. Enfin, le courtier continue à penser que la valorisation ne reflète pas encore ce profil amélioré.