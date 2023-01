X-FAB : en pleine forme

(Boursier.com) — X -FAB pointe en tête du palmarès ce lundi avec un titre qui bondit de 6% à 7,8 euros. Le flux acheteur sur le fabricant belge de semi-conducteurs, qui aligne une sixième séance consécutive dans le vert, est alimenté par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 8 à 9,5 euros tout en réitérant son avis 'surperformer'. Lors d'un forum organisé par l'analyste, les dirigeants de la société ont insisté sur le bon positionnement actuel du groupe dont les principaux marchés sont très bien orientés, surtout l'automobile (qui est porté par l'électrification des véhicules et qui représente près de la moitié des ventes). Les usines tournent à pleine capacité et le seul moyen de répondre à la demande est de gagner en productivité et d'accroître les capacités...

Pour le broker, X-Fab doit se distinguer positivement cette année du fait de fait de sa forte exposition au secteur automobile. Le courtier rehausse ses prévisions de BPA de 10% en moyenne sur les 2 prochains exercices (2023 et 2024), en espérant que groupe ne subira pas de nouveau problème exceptionnel comme ce fut le cas en 2022 (perte d'un procès contre un fournisseur et coupure de courant en Malaisie). Positif sur la valeur, il souligne que le groupe présente des multiples de valorisation attractifs.