X-FAB : de retour sous les 10 euros

(Boursier.com) — X -FAB recule de plus de 2% de retour sous les 10 euros ce jeudi à 9,77 euros, malgré la Deutsche Bank qui a remonté le curseur de 9,5 à 11 euros sur le dossier avec un avis à l'achat. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 208,1 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 205-220 millions USD, en hausse de 16% par rapport au par rapport au 1er trimestre 2022 et de 13% par rapport au 4ème trimestre 2022. Les marchés phares de X-FAB - à savoir l'automobile, l'industriel et le médical - ont contribué à hauteur de 185,4 M$, en hausse de 28% par rapport au 1er trimestre 2022, augmentant ainsi leur part de revenus totaux à 89,1%. Chaque segment de marché phare a réalisé un nouveau record de chiffre d'affaires trimestriel.

La demande est demeurée soutenue tout au long du 1er trimestre 2023 avec une prise de commandes totalisant 226,8 M$ et un ratio de prise de commandes sur facturation de 1.1. L'encours de commandes en attente à la fin du 1er trimestre 2023 était de 508,3 M$.

L'activité automobile de X-FAB a continué de croître fortement, atteignant 120,9 millions USD au 1er trimestre, soit une hausse de 35% par rapport au 1er trimestre 2022. La transition vers une mobilité respectueuse de l'environnement continue de stimuler la demande de semi-conducteurs de puissance et d'applications connexes couvertes par le portefeuille technologique complet et l'expertise de X-FAB en tant que fournisseur sur le segment automobile.

Forte exposition

Au 1er trimestre, le chiffre d'affaires des activités du secteur automobile ont atteint 58%, reflétant ainsi la forte exposition de X-FAB à ce marché. La croissance de l'activité automobile de X-FAB continue d'être soutenue par la conversion de capacité de l'activité historique du site français aux technologies automobiles de X-FAB. La proportion du chiffre d'affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB continue de progresser pour atteindre 89 % du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires des activités industrielles de X-FAB a atteint 46,9 millions USD au 1er trimestre 2023, en hausse de 13% par rapport au 1er trimestre 2022. La tendance à l'électrification stimule également la croissance des activités industrielles de X-FAB, car la transition vers les sources d'énergie renouvelable ainsi que la nécessité de générer et de stocker efficacement l'énergie requièrent de plus en plus de technologies des semi-conducteurs, notamment des applications et des capteurs en carbure de silicium (SiC).

Au 1er trimestre, l'EBITDA a atteint 58 M$ et la marge EBITDA a été de 27,9%, se situant au-delà de la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle qui était de 22-26%. L'augmentation des volumes et les économies d'échelle réalisées ont eu un impact positif sur la rentabilité. En outre, les augmentations de prix négociées en 2022 ont été appliquées, contribuant ainsi à la croissance du chiffre d'affaires et à l'augmentation des marges.

Au cours du 1er trimestre, les actifs d'impôts différés ont été augmentés, ce qui s'est traduit par un avantage fiscal de 9,6 M$. En raison de l'amélioration de la rentabilité, de la stabilité des performances des entités sous-jacentes et des perspectives positives soutenues par les accords à long terme avec les clients, X-FAB revoit actuellement l'horizon d'évaluation des actifs d'impôts différés en fonction de la meilleure visibilité attendue de l'activité industrielle.

En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, les fluctuations de taux change de l'euro n'ont pas eu d'impact sur la profitabilité. À un taux de change constant, USD/Euro de 1,12 comme au 1er trimestre 2022, la marge EBITDA aurait été supérieure de 0,1 point de pourcentage.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 1er trimestre s'élèvent à 350,3 millions USD, en baisse de 5,2% par rapport au 4ème trimestre 2022. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 57,3 millions USD.