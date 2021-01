X-FAB : consolide au plus haut depuis deux ans et demi

Crédit photo © X-FAB

(Boursier.com) — X -FAB reperd 1% à 6,55 euros ce vendredi après avoir atteint des cours oubliés depuis plus de deux ans. Parmi les derniers avis de brokers, KBC Securities est repassé à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 7,5 euros. Le fondeur a dévoilé un chiffre d'affaires d'environ 136 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre, en hausse de 20% sur un an et largement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 120-127 M$. Après une forte reprise du carnet de commandes en septembre, les demandes des clients sont restées à un niveau soutenu tout au long du quatrième trimestre, atteignant un nouveau record trimestriel de 191 millions de dollars, compensant, dans une certaine mesure, les faibles prises de commandes des trimestres précédents.

Oddo BHF évoquait à cette occasion une bonne nouvelle sur l'activité, même si aucune indication n'est fournie sur l'évolution des marges sur la fin d'année, "mais la fluidité opérationnelle associée à la montée en puissance des capacités de production semble bien gérée".

Il est encore trop tôt pour s'assurer du caractère durable de la reprise et les dirigeants soulignent d'ailleurs être toujours confrontés aux incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19, précisait le broker. L'objectif de cours a été relevé de 2,8 à 5 euros afin d'intégrer notamment la hausse des valorisations dans le secteur. KBC avait également revalorisé le dossier de 3 à 4,5 euros tout en restant à 'conserver'.