X-FAB : belle croissance de revenus au 3e trimestre

(Boursier.com) — Au cours du 3e trimestre 2023, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 233,8 M$, en hausse de +24% par rapport au 3e trimestre 2022 et de 3% par rapport au 2e trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 225 à 240 M$. Une fraction de ce chiffre d'affaires, soit 10,4 M$, a été reconnue à l'avancement de la production, liée principalement aux contrats à long terme avec des clients, conformément à la norme IFRS 15.

Au 3e trimestre, l'Ebitda s'est élevé à 65,7 M$, avec une marge d'Ebitda de 28,1%, légèrement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 24 à 28%. En excluant le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge Ebitda au 3e trimestre 2023 aurait été de 26,8%.

Au 3e trimestre, X-FAB a réalisé un bénéfice brut de 69,7 M$, avec une marge brute de 29,8%, qui aurait été de 29,1% sans les revenus reconnus à l'avancement selon les normes IFRS 15. La rentabilité du 3e trimestre a été favorisée par les économies d'échelle, un mix produit favorable et une bonne maîtrise des coûts.

La rentabilité n'a pas été affectée par les fluctuations des taux de change grâce à la couverture naturelle des activités de X-FAB. A un taux de change USD/Euro constant de 1,01 comme au 3e trimestre 2022, la marge Ebitda aurait été inférieure de 0,3 point de pourcentage.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3e trimestre s'élevaient à 391,3 M$, en baisse de 11,4% par rapport à la fin du 2e trimestre 2023. La diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est liée aux payements effectués sur les investissements réalisés au cours du 3e trimestre. La baisse a toutefois été réduite grâce aux prépaiements reçus des clients ayant signé des contrats à long terme.

"Le 3e trimestre a été caractérisé par une forte croissance des revenus dans les marchés finaux clefs de X-FAB, avec notre activité automobile en tête enregistrant une augmentation de 40% par rapport au 3e trimestre 2022. La transformation réussie de notre business continue de contribuer à l'augmentation de la rentabilité, grâce aux économies d'échelle et à un mix de produits favorable. Un moment fort du 3e trimestre a été marqué par le record du chiffre d'affaires réalisé par notre activité Microsystems. Je suis très fier des capacités d'intégration système et de l'expertise que X-FAB a développées. Cela commence à porter ses fruits et offre de grandes opportunités pour l'avenir dans divers marchés finaux", explique Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB

Prévisions

Le chiffre d'affaires attendu pour le 4e trimestre 2023 est estimé dans une fourchette allant de 230 à 245 M$ avec une marge Ebitda de 25 à 29 %. Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,06 $/euro.