X-FAB : 27,1% de marge d'Ebitda en 2023

(Boursier.com) — Au cours du 4e trimestre 2023, X FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 237,7 millions de dollars, en hausse de +29% par rapport au 4e trimestre 2022 et de +2% par rapport au 3e trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 230 à 245 M$. En excluant l'impact négatif de la fraction du chiffre d'affaires reconnu à l'avancement, soit -2 M$, le chiffre d'affaires aurait été de 239,8 M$.

Le chiffre d'affaires annuel 2023 de X-FAB s'est élevé à 906,8 M$, en hausse de +23% par rapport au 4e trimestre 2022, comprenant 16,6 M$ de revenus constatés à l'avancement, conformément à la norme IFRS 15. Le chiffre d'affaires annuel dans les marchés phares de X-FAB a totalisé 812,6 M$, en hausse de +31% par rapport au 4e trimestre 2022. Ce dernier représente 91% du total des ventes et comparé aux 84% de l'année précédente, cela reflète la transition réussie des activités de X-FAB vers des activités à forte croissance et à haute valeur ajoutée sur les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical.

L'Ebitda de l'année entière s'est situé dans le haut de la fourchette des 23-27 % prévus et atteint 245,6 M$ avec une marge Ebitda de 27,1%. Ce chiffre est à comparer à une marge Ebitda de 18,2% en 2022. En excluant le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge Ebitda en 2023 aurait été de 26,7%.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4e trimestre s'élevaient à 405,7 M$, en hausse de +4% par rapport à la fin du trimestre précédent.

"Nous avons terminé l'année avec un grand succès, grâce à des taux de croissance dépassant ceux du marché sur nos segments phares, à savoir l'automobile, l'industrie et le secteur médical. Notre activité automobile a progressé de 38 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus des secteurs de l'industriel et du médical ont augmenté d'environ 20 % chacun. Cela montre que X-FAB, avec ses technologies spécialisées, est parfaitement positionné pour poursuivre sur la voie de la croissance. Je me réjouis des progrès que nous avons accomplis dans l'extension de nos capacités afin de mieux répondre à la demande de nos clients. 2024 sera une année très importante pour notre programme d'expansion des capacités, qui s'étend jusqu'en 2025. Le développement constant et solide de nos revenus de prototypage reflétant de nouveaux contrats nous rend confiants quant au succès futur de X-FAB et dans la réalisation de nos objectifs à long terme", indique Rudi de Winter, PDG du groupe X-FAB.