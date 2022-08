Wynn Resorts : nouvelles pertes, situation toujours compliquée à Macao

(Boursier.com) — Toujours fortement pénalisé par la situation sanitaire à Macao, Wynn Resorts a essuyé de nouvelles pertes au deuxième trimestre. L'exploitant de casinos a ainsi essuyé un déficit net de130,1 millions de dollars, ou 1,14$ par action diluée, comparativement à une perte nette de 131,4 M$ ou 1,15$ par titre un an plus tôt. La perte ajustée par action s'est établie à 82 cents contre 1,12$ sur la même période de l'exercice précédent et 10,2$ de consensus. Les revenus d'exploitation ont totalisé 908,8 M$, contre 990,1 M$ il y a un an et 968,8 M$ attendus par les analystes.

Malgré une forte performance à Las Vegas, Wynn Resorts a donc encore souffert de la situation en Asie. Craig Billings, DG de Wynn Resorts, a déclaré : "à Macao, alors que les restrictions de voyage liées au COVID ont continué d'avoir un impact sur nos résultats, nous restons convaincus que le marché bénéficiera du retour des visites au fil du temps".

Le titre perdait plus de 4% hier en post-séance à Wall Street.